Компания, в которой люди готовы работать долго

Сотрудники Группы «Терра-Ток» готовы работать в бизнесе по многу лет, а руководство поддерживает их и готово продолжать создавать условия для долгосрочных отношений: два сотрудника приняли поздравления по случаю 10-летнего стажа работы в компании. От продуктивной совместной работы выигрывает и та, и другая сторона, отмечают в компании.

Виктор Бураков и Антон Мануйлов пришли в компанию в 2015 году и за это время внесли значительный вклад в ее развитие. Благодаря их профессионализму, преданности делу и ответственности Группа компаний «Терра-Ток» реализовала свыше 800 проектов в сфере электротехнических решений.

«Когда понял, что уже 10 лет работаю в компании, был в небольшом шоке. Сколько всего в мире за это время поменялось! Меня всегда вдохновляла возможность расти вместе с Коллективом, быть причастным к становлению компании, внести свой вклад в развитие. Оглядываясь назад, скажу, что очень горд быть частью Группы «Терра-Ток» и готов двигаться к новым вершинам вместе с нашим дружным коллективом!», — поделился Антон Мануйлов, технический лидер бизнеса.