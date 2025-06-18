На энергоблоке №3 Курской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Энергоблок № 3 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после досрочного завершения планово-предупредительного ремонта с модернизацией. Его включение в сеть и последующий набор мощности произведены в соответствии с требованиями технологического регламента по эксплуатации без замечаний.

Комплекс ремонтных работ выполнен персоналом станции и подрядных организаций по 12,5 тысячам технических позиций за 73 суток, продолжительность ремонта сокращена на 2 суток. Все ремонтные операции выполнены без отступлений от технологического регламента, с надлежащим качеством и необходимым уровнем безопасности.

Сергей Зыскин, заместитель главного инженера Курской АЭС по ремонту, отметил:

«Сроки ремонта были оптимизированы благодаря применению инструментов бережливого производства, чёткому планированию работ и выполнению производственного анализа. Успешно выполнены работы по модернизации основных элементов реакторной установки с целью обеспечения их эксплуатационных параметров, в том числе замена 180 технологических каналов и 12 рабочих каналов системы управления и защиты. Проведена модернизация комплексов вывода информации (ВИ) КСКУЗ и ВИ ПТК УСБ-Т. Все технические операции обеспечивают поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии».

В ходе работ отремонтировано оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), системы аварийного охлаждения реактора (САОР), системы продувки и расхолаживания (СПиР). Выполнены ремонты турбин и генераторов №5 и №6, подогревателей низкого давления, а также насосов, электродвигателей и другого оборудования.

Проведён большой объем работ по гидродинамической очистке теплообменных трубок конденсаторов низкого давления турбогенераторов №№ 5, 6 с применением роботизированной установки ГДО-104.10. Объемы работ по основному электротехническому оборудованию включили ремонт трансформаторов, кабелей, комплектно-распределительных устройств и пр. В центральном зале энергоблока № 3 произведены 460 операций по выгрузке/перестановке/загрузке тепловыделяющих сборок.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки № 3 и № 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.