Определён исполнитель работ по восстановлению контактной сети саратовского трамвая

МУПП "Саратовгорэлектротранс" объявило о грядущем проведении восстановительного ремонта контактной сети трамвайного маршрута №4. Такое извещение опубликовано на сайте "Госзакупки".

Источник финансирования работ - собственные средства заказчика, а их начальная (максимальная) стоимость определена в размере 6 млн 81 тыс. рублей. За указанную сумму подрядчик (определен на неконкурентной основе из числа субъектов МСП) должен провести демонтаж и монтаж кронштейнов и других элементов контактной сети, а также протянуть контактный провод на расстоянии 5 км. Все работы необходимо выполнить до 30 июня.

Напомним, на пропажу контактной сети на трех трамвайных маршрутах (№№ 2, 4 и 7) обратил внимание в ноябре прошлого года депутат облдумы Денис Буланов. Он направил запрос в мэрию, губернатору Роману Бусаргину и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко по поводу планов относительно дальнейшей работы данных маршрутов, причинах демонтажа проводов, стоимости приведения их в нормативное состояние и источников финансирования.

На поставленные вопросы ответил только глава региона, который признал факт хищения контактной сети ООО "СГЭТ" (концессионер "скоростного" трамвая). Соответствующие заявления были направлены в правоохранительные органы, однако о результатах расследования публично ничего определенного не сообщалось.