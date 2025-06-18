Открыт прием заявок для участия в XVI научно-практической конференции «Планирование и управление электроэнергетическими системами»

Конференция пройдет 7 – 8 октября 2025 года в г. Новосибирске на базе Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири (ОДУ Сибири).

Заявки и доклады для участия в XVI Научно-практической конференции имени В.Н. Ясникова «Планирование и управление электроэнергетическими системами» принимаются с 18 июня по 31 июля 2025 года.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты энергетических компаний, вузов и научно-исследовательских организаций.

Конференция пройдет по четырем тематическим секциям:

Управление электроэнергетическими режимами.

Релейная защита и автоматика.

Перспективные направления развития электроэнергетики.

Информационные технологии в электроэнергетике.

По итогам конференции будет выпущен Сборник материалов. Лучшие доклады планируется опубликовать в научно-технических изданиях, в том числе входящих в актуальный перечень журналов ВАК.

Ежегодная научно-практическая конференция памяти основателя и первого директора ОДУ Сибири Владимира Николаевича Ясникова, возглавлявшего ОДУ Сибири с 1959 по 1983 год, была учреждена в 2009 году в честь 100-летия со дня его рождения.

В нынешнем году конференция проводится при поддержке Томского политехнического университета и Новосибирского государственного технического университета – вузов-партнеров, с которыми Системный оператор связывает многолетняя история сотрудничества.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем функционирования и развития технологий оперативно-диспетчерского управления, определение перспективных направлений развития электроэнергетики, а также стимулирование научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.

Следите за новостями конференции на сайте Системного оператора: https://www.so-ups.ru/confsib и на официальной странице ВКонтакте: https://vk.com/soconfsib

Форма заявки, требования к оформлению докладов и форма электронной регистрации представлены по ссылке https://www.so-ups.ru/confsib/terms

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по E-mail: confsib(at)osib.so-ups.ru