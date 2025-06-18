ПМЭФ-2025 и обновлённый каталог ПВХ пластикатов СКТ Групп

В дни открытия Петербургского международного экономического форума — 2025 СКТ Групп презентует обновленный каталог собственных ПВХ пластикатов и компаундов, демонстрируя успехи в реализации амбициозного проекта по созданию предприятия по производству собственных кабельных ПВХ пластикатов и олефиновых компаундов.

Вертикально интегрированный цикл производства стал реальностью для СКТ Групп. Компания теперь полностью контролирует качество используемых кабельных пластикатов и компаундов, обеспечивая высокий стандарт кабельного производства под собственным брендом Арслен, Арсгран, и Арскомпаунд, повышая эффективность и снижая издержки в соревновании с конкурентами.

Компания получила многочисленные подтверждения от производителей кабеля о том, что использование материалов ПВХ-пластикатов и компаундов СКТ Групп позволяет повысить эффективность оборудования для изготовления кабельной продукции на 15%.

Кислородный индекс компаундов и пластикатов СКТ Групп строго соответствует заявленным значениям, что обеспечивает требуемую повышенную пожарную безопасность кабельно-проводниковых изделий и степень огнестойкости в соответствии нормам российского законодательства.

Напомним, решение о модернизации было принято еще в 2022 году в ответ на ряд вызовов кабельного рынка. Необходимость иметь стабильные характеристики полимеров, особенно для специализированной кабельной продукции (судовые, нефтепогружные кабели, кабели для атомной отрасли) потребовала от компании активных действий по обеспечению кабельных заводов Акрон Холдинга собственной собственными пластикатами и компаундами.

В августе 2024 года технологический прорыв в качестве кабельной продукции был ознаменован запуском современного производственного комплекса на заводе СКТ Групп. На предприятии был установлены и успешно введены в эксплуатацию самые современные линии по производству ПВХ пластикатов и олефиновых компаундов, позволяющие создавать изоляционные материалы по собственным уникальным рецептурам. Цех ПВХ пластикатов после общей масштабной реконструкции стал образцово-показательным производственным помещением с современной системой вентиляции и очистки воздуха.

Презентация обновленного каталога показывает готовность компании к дальнейшему развитию в сфере производства высокотехнологичных полимерных материалов.

Каталог для скачивания доступен на официальном сайте СКТ Групп.