Расширение ассортимента в линейке листовых лотков МКТ
18 июн. 2025, 17:30
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МКТ расширяет ассортимент кабельных листовых лотков. Для заказа доступны листовые лотки толщиной 1 мм и 1,2 мм в исполнении горячий цинк методом окунания.
Прочие характеристики:
- - высота борта: 50, 80, 100 мм,
- - ширина основания: от 50 мм до 600 мм,
- - длина: 3000 мм.
Преимущества листовых лотков МКТ в горячем цинке:
- Надежная защита от коррозии: покрытие из цинка создает плотный и прочный барьер на поверхности металла, эффективно защищая его от воздействия атмосферных факторов, воды, солей и других агрессивных сред.
- Высокая долговечность: защитное покрытие обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям, таким как царапины, удары и истирание, что гарантирует продолжительный срок службы изделий.
- Термостойкость: горячее цинкование обеспечивает стабильную защиту металла даже при высоких температурах, делая его оптимальным вариантом для использования в условиях повышенной тепловой нагрузки.
- Экономическая выгода: благодаря долговечной защите, которую предоставляет горячее цинкование, затраты на обслуживание и ремонт оцинкованных изделий существенно снижаются в течение всего срока их эксплуатации.