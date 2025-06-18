Расширение ассортимента в линейке листовых лотков МКТ

18 июн. 2025, 17:30
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Источник:
МКТ (ООО Металлические ка...
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МКТ расширяет ассортимент кабельных листовых лотков. Для заказа доступны листовые лотки толщиной 1 мм и 1,2 мм в исполнении горячий цинк методом окунания.

Прочие характеристики:

  • - высота борта: 50, 80, 100 мм,
  • - ширина основания: от 50 мм до 600 мм,
  • - длина: 3000 мм.

Преимущества листовых лотков МКТ в горячем цинке:

  • Надежная защита от коррозии: покрытие из цинка создает плотный и прочный барьер на поверхности металла, эффективно защищая его от воздействия атмосферных факторов, воды, солей и других агрессивных сред.
  • Высокая долговечность: защитное покрытие обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям, таким как царапины, удары и истирание, что гарантирует продолжительный срок службы изделий.
  • Термостойкость: горячее цинкование обеспечивает стабильную защиту металла даже при высоких температурах, делая его оптимальным вариантом для использования в условиях повышенной тепловой нагрузки.
  • Экономическая выгода: благодаря долговечной защите, которую предоставляет горячее цинкование, затраты на обслуживание и ремонт оцинкованных изделий существенно снижаются в течение всего срока их эксплуатации.

 

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Металлические Кабельные Трассы (МКТ)
Металлические Кабельные Трассы (МКТ) – российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве металлических кабеленесущих систем и монтажных конструкций для инженерных сетей. Компания обладает более чем двадцатилетним опытом работы в данной области. Основные направления деятельности: Кабеленесущие системы (система проволочных лотков, система листовых лотков,система лестничных лотков) Монтажные системы (Страт-система, С-система, Омега-система, прочие мс) Система фальшполов Система опор на кровле  