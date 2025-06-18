СПЕЦКАБЕЛЬ получил благодарность Центра ВОСПИ

В знак признательности за оперативную доставку бортового оптического кабеля АО «Центр ВОСПИ» направил благодарственное письмо в адрес завода «Спецкабель». Руководство компании поставило высокую оценку партнерским связям и взаимопониманию с предприятием «Спецкабель» и отметило профессионализм сотрудников завода-изготовителя кабельной продукции.

Четверть века «Центр ВОСПИ» занимается разработкой и производством цифровых и аналоговых волоконно-оптических систем и компонентов для передачи данных. Эти системы находят применение в различных локальных сетях, включая авиационные, морские и полевые, создаваемые по заказам крупных российских предприятий, таких как ПАО «ОАК», ОАО «Росвертол», ОКБ Сухого, ПАО «Туполев», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Бортовые оптические кабели, поставляемые заводом «Спецкабель», – важный компонент в производстве продукции «Центра ВОСПИ». Для нужд заказчика «Спецкабель» поставил оптические кабели марок ОКМАн-О-1ОМ2(Б)-0,3 и ОКМАн-О-1G657А2(Б)-0,3 . Изделия изготавливают с использованием оптического волокна, заключенного в плотное вторичное защитное покрытие.

К преимуществам кабеля ОКМАн московского завода относятся:

полностью диэлектрическая конструкция;

отсутствие усадки оболочки защиты;

стойкость к воздействию температуры 125°С на протяжении 200 часов;

минимальный радиус изгиба кабеля (при монтаже под нагрузкой – 12 мм, а при эксплуатации – 20 мм) значительно упрощает процесс установки и монтажа в условиях ограниченного пространства, характерного для бортовых систем;

широкий диапазон рабочих температур – от -60 до +85°С – позволяет использовать кабель в разных климатических условиях, а минимальный срок службы изделия – 30 лет – подтверждает его надежность и высокое качество.

Завод «Спецкабель» рад сотрудничать АО «Центр ВОСПИ» и готов дальше обеспечивать компанию качественными оптическими кабелями специального назначения, способствуя развитию инновационных технологий в России.