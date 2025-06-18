В Санкт-Петербурге появится первый в России научно-исследовательский испытательный центр низковольтного оборудования

Электротехнический кластер Курской области при поддержке Правительства Санкт-Петербурга намерен запустить национальный испытательный центр низковольтного электротехнического оборудования.

Он появится на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» и займет площадь 1,7 га. До 2029 года инвестиции в проект составят до 7 млрд руб.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта было подписано 20 июня на полях ПМЭФ-2025. Со стороны Правительства Санкт-Петербурга подпись на документе поставил вице-губернатор Кирилл Поляков, со стороны Электротехнического кластера Курской области – председатель совета директоров группы компаний КЭАЗ Андрей Канунников.

Научно-исследовательский испытательный центр низковольтного оборудования необходим для проведения контроля качества электротехнической продукции в соответствии с национальными стандартами. Планируется создать испытательные мощности для низковольтных коммутационных аппаратов и комплектных устройств, электродвигателей и устройств управления ими, систем накопления энергии, систем автоматизации и роботизации процессов, электрозарядной инфраструктуры.

Низковольтное оборудование находит широкое применение в различных отраслях экономики, включая промышленность, строительство и транспорт. Его применение позволяет эффективно осуществлять управление и защиту энергосистем.

Проект объединит в себе как разработку инновационной продукции, так и испытательную лабораторию, что поспособствует созданию в Петербурге не менее 150 новых рабочих мест, треть из которых – высокотехнологичные.

«Достижение технологического суверенитета – это не только импортозамещение, но и разработка прорывных технологий. Санкт-Петербург – крупнейший индустриальный центр России. Мы становимся свидетелями того, что высшие рубежи технологического промышленного потенциала нашей страны достигаются именно здесь, в Санкт-Петербурге», – прокомментировал соглашение Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Курский электроаппаратный завод, ведущий свою деятельность с 1945 года, является флагманом отечественной электротехнической отрасли.

КЭАЗ входит в перечень системообразующих организаций экономики нашей страны. Уровень локализации продукции по отдельным позициям достигает 96%, причем не просто на уровне деталей и компонентов, но и на уровне собственного сырья, в том числе уникальных для России композитных материалов.

КЭАЗ производит впечатляющий ассортимент – свыше 32 000 наименований продукции. Более 60% от всего объема выпуска включено в Реестр российской промышленной продукции.

«Создание испытательного центра в Санкт-Петербурге не только привлечёт в город производителей электротехнической отрасли, но и обеспечит устойчивый рост налоговых поступлений в бюджет. Одна из важных задач проекта – разработка требований и методик испытаний отечественной электротехнической продукции, что повлияет на всю электротехническую область. Мы рассчитываем на то, что ввод в эксплуатацию испытательного центра позволит нам закрыть потребности при разработке новых продуктов и решений, что будет способствовать расширению производства низковольтного оборудования промышленного и бытового назначения, необходимого для развития ключевых отраслей российской экономики», - отметил председатель совета директоров КЭАЗ Андрей Канунников.