В Югре энергетики повысили надежность электроснабжения магистрального газопровода Игрим – Серов

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Омега» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Комсомольское линейно-производственное управление (ЛПУ), входящее в состав газопровода Игрим – Серов. На повышение надежности электроснабжения важнейшего узла газотранспортной магистрали энергокомпания направила 1,4 млн рублей.

На подстанции выполнен ремонт основного оборудования – двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и двух выключателей 110 кВ. В ходе работ специалисты заменили термосигнализаторы, двигатели обдува системы охлаждения и манометры. Помимо этого, проведено техническое обслуживание более 20 единиц оборудования, в том числе четырех ограничителей перенапряжения 110 кВ и 10 разъединителей различного класса напряжения. Комплекс мероприятий на питающем центре завершился успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Своевременно выполненные работы на питающем центре позволили повысить надежность электроснабжения объектов самого крупного ЛПУ компании «Газпром трансгаз Югорск».