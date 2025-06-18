Завод «Чувашкабель» продемонстрирует широкий спектр своих продуктов на «ИННОПРОМ-2025»

3 часа назад
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
ОАО Завод Чувашкабель

В июле текущего года Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» примет гостей крупнейшего промышленного форума — 15-й международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025». Мероприятие пройдёт с 7 по 10 июля 2025 года и станет ключевым событием для представителей промышленных предприятий всего мира. Участниками масштабного события станут свыше пяти тысяч компаний из раз

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Завод Чувашкабель
Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель» – один из основных поставщиков среднегабаритной, миниатюрной и субминиатюрной кабельно-проводниковой продукции для российских предприятий, выпускающих сложную наукоемкую продукцию