Завод «Чувашкабель» продемонстрирует широкий спектр своих продуктов на «ИННОПРОМ-2025»

В июле текущего года Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» примет гостей крупнейшего промышленного форума — 15-й международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025». Мероприятие пройдёт с 7 по 10 июля 2025 года и станет ключевым событием для представителей промышленных предприятий всего мира. Участниками масштабного события станут свыше пяти тысяч компаний из раз

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