Делегация Группы «Россети» принимает участие в ПМЭФ-2025

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проведет серию встреч с главами субъектов РФ, руководителями компаний-партнеров. Планируется подписание соглашений, нацеленных на технологическое развитие энергетики, импортозамещение оборудования и ИТ-решений, социальный и экономический рост регионов, электроснабжение многофункциональных зон дорожного сервиса.

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступит на сессии «Инвестиции в электроэнергетике на горизонте до 2050 года».

Также представители Группы «Россети» будут участвовать в мероприятиях Российского форума малого и среднего предпринимательства. В рамках Молодежного дня, который традиционно закрывает программу ПМЭФ, пройдет сессия «Молодежные сообщества как инструмент кадровой политики», которую будет модерировать директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова.

ПМЭФ – ключевое событие в мире экономики и бизнеса. Группа «Россети» является стратегическим партнером мероприятия и обеспечивает надежное электроснабжение всей его инфраструктуры, включая центральную площадку – КВЦ «Экспофорум». Главным энергетиком ПМЭФ назначен заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

При подготовке к форуму были организованы внеплановые проверки оборудования, состоялось 59 противоаварийных тренировок персонала. С 11 июня в охранной зоне сети, задействованной в электроснабжении ответственных и значимых объектов ПМЭФ, введен режим «технологической тишины» с запретом производства работ сторонними организациями. С 16 июня в «Экспофоруме» функционирует Ситуационно-аналитический центр, откуда ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки.