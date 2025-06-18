Филиал ПАО «Россети» укрепит конструкции магистральных ЛЭП в Костромской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступили к ремонту фундаментов опор на 14 линиях электропередачи 220-500 кВ в Костромской области. Проводимые работы увеличат устойчивость конструкций к воздействиям окружающей среды и, как следствие, будут способствовать росту надежности электроснабжения региона.

Всего предстоит укрепить 81 фундамент. Работы уже начались на воздушных линиях 220 кВ «Кострома 2 – Галич» и «Мотордеталь – Борок», которые питают западные районы области. При ремонте используются высокопрочный бетон и современные полимерные материалы.

Применяемая технология работ обеспечивает устойчивость конструкций к воздействию влаги, перепадам температур и ветровым нагрузкам. Решения о проведении ремонтов принимаются по результатам комплексных обследований ЛЭП с использованием современных методов диагностики.