IEK GROUP примет участие в 44-м Форуме ЭТМ 19 июня в Тюмени

19 июня 2025 года в Тюмени состоится 44-й Форум ЭТМ, включающий масштабную выставку электротехники и общение с экспертами рынка на деловой программе. Приглашаем вас посетить экспозицию и выступления специалистов IEK GROUP — для вас подготовили много интересного!

Стенд 3 — эргономичный инструмент, необходимый в наборе электромонтажника.

Стенд 29-30-28 — яркие новинки и флагманское оборудование IEK, а также ретрофит от завода «Контактор».

Стенд 46 — мир светотехники от бытового до промышленного применения.

Стенд 77 — готовые высокотехнологичные решения для промышленной автоматизации.

Как реализуются решения IEK на объектах, что нового предложит компания в этом году, как развивается наше производство — об этом и многом другом вы узнаете в выступлениях экспертов в деловой программе.

Не пропустите одно из главных событий электротехнического рынка! Ждем вас в Тюмени на 44-м Форуме ЭТМ!