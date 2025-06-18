IEK GROUP примет участие в 44-м Форуме ЭТМ 19 июня в Тюмени
5 часов назад
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19 июня 2025 года в Тюмени состоится 44-й Форум ЭТМ, включающий масштабную выставку электротехники и общение с экспертами рынка на деловой программе. Приглашаем вас посетить экспозицию и выступления специалистов IEK GROUP — для вас подготовили много интересного!
- Стенд 3 — эргономичный инструмент, необходимый в наборе электромонтажника.
- Стенд 29-30-28 — яркие новинки и флагманское оборудование IEK, а также ретрофит от завода «Контактор».
- Стенд 46 — мир светотехники от бытового до промышленного применения.
- Стенд 77 — готовые высокотехнологичные решения для промышленной автоматизации.
Как реализуются решения IEK на объектах, что нового предложит компания в этом году, как развивается наше производство — об этом и многом другом вы узнаете в выступлениях экспертов в деловой программе.
Не пропустите одно из главных событий электротехнического рынка! Ждем вас в Тюмени на 44-м Форуме ЭТМ!
- Где? Тюменская ярмарка, г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12.
- Когда? 19 июня 2025 года, с 9:30 до 18:00.