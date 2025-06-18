«Полиметалл» наращивает объёмы добычи руды на Ведугинском месторождении в Красноярском крае

Горнорудная компания «Амикан» (входит в структуру «Полиметалла») продолжает реализацию инвестиционного проекта «Ведуга» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Инвестиционный проект включен в КИП «Енисейская Сибирь».

Предприятие возводит обогатительную фабрику, запуск которой намечен на вторую половину 2026 года. Она будет перерабатывать до 2,2 миллиона тонн руды ежегодно. Одна из основных задач на сегодняшний день – заготовка сырья.

Сейчас в карьере на добыче и перевозке руды задействовано 24 автосамосвала грузоподъёмностью 90 тонн, современные буровые установки, а также экскаваторы, включая электрические. Штат участка открытых горных работ увеличен вдвое, а в целом, в «Амикане» уже трудоустроены более 800 человек – годом ранее было менее 400.

«Карьер Ведуги не просто подрос, он, можно сказать, возмужал, – отметил управляющий директор горнорудной компании «Амикан» Алексей Шарабарин. – Полностью сформирован профессиональный костяк, а молодые специалисты всё чаще получают у нас первый производственный опыт. Горный передел в июле выйдет на полную мощность и к моменту запуска обогатительной фабрики будет выполнена одна из главных задач – сформирован необходимый для переработки запас руды».

В июне предприятие запустило собственное производство эмульсионно-взрывчатых веществ. Это позволит увеличить объём проведения взрывных работ, чтобы обеспечить выполнение плана по добыче руды.