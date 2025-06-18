«Россети Кубань» приступили к ремонту подстанции в Кореновском районе

Сотрудники Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции в Кореновском районе Краснодарского края. От работы питающего центра зависит надежное электроснабжение научно-исследовательского института эфирномасличных культур, фермерских хозяйств, ряда социально значимых объектов и 6 тысячи жителей района.

На подстанции энергетики проведут техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, а также испытания оборудования, в том числе силовых трансформаторов и конденсаторов. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт коммутационного оборудования и других устаревших элементов с заменой их на современные отечественного производства.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 63 подстанции 35-110 кВ и 2 063 трансформаторные подстанции. Общая установленная мощность – 501 МВА.