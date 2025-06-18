«Россети Северный Кавказ» на 1,5 мегаватта увеличили общую мощность трансформаторных подстанций в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» за 5 месяцев 2025 года провели модернизацию энергообъектов в 8 районах Карачаево-Черкесии.

На трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ энергетики заменили 14 силовых трансформаторов, увеличив их мощность с 2,3 до почти 3,9 мегаватта.

Ввод дополнительных 1,5 мегаватт мощности в центрах питания позволил улучшить электроснабжение 12 населенных пунктов республики, где проживает свыше 60 тысяч человек.

«Силовые трансформаторы заменены на тех участках распределительных сетей, где возникла необходимость в подключении новых объектов или же имеющейся мощности было недостаточно для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. Такая работа по поэтапному обновлению энергообъектов ведется в филиале уже несколько лет», - рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Марат Гочияев.

За 5 месяцев 2025 года энергетики в семи районах республики протянули почти 6,5 км надежного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). Монтаж СИП способствует не только снижению затрат на эксплуатацию энергообъектов, предотвращению технологических нарушений в сетях в период непогоды, но и профилактике безучетного энергопотребления.

Технические мероприятия выполняются в рамках реализации программы технического обслуживания и организации ремонтов энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2025 год.