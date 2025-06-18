«Россети Юг» отремонтировали в Астраханской области 160 км ЛЭП

В ходе подготовки электросетевого комплекса Астраханской области к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали почти 160 км линий электропередачи (ЛЭП). Это позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей – населения, социальных объектов и учреждений, предприятий промышленности и сельского хозяйства.

За пять месяцев 2025 года специалисты отремонтировали 19 км высоковольтных ЛЭП, заменили почти 350 изоляторов, более 2 км провода и 13 опор. На подстанциях 35-110 кВ привели в нормативное состояние 85 силовых трансформаторов и 156 единиц оборудования.

На линиях электропередачи распределительных сетей 0,4-10 кВ, по которым электроэнергия поступает непосредственно к потребителям, заменили 1,8 тыс. изоляторов и отремонтировали 575 опор. Проведены ремонт и техническое обслуживание более 160 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Для снижения рисков возникновения технологических нарушений в случае падения веток и деревьев на провода, низовых пожаров энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 30 га просек и произвели опиловку более 1,8 тыс. крон деревьев в охранных зонах ЛЭП.