Компания «Севкавкабель» стала новым членом Ассоциации НОПСМ и EL-Комитета

25 минут назад
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Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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ООО «Севкавкабель», расположенное в городе Пятигорск, пополнило ряды участников сообщества Ассоциации НОПСМ и EL-Комитета. Это небольшое, но очень амбициозное и динамично развивающееся предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции для строительной отрасли. Ассортимент производимой продукции ТМ СЕВКАВКАБЕЛЬ насчитывает более 20 марок и более 100 типоразмеров.

Продукция ТМ СЕВКАВКАБЕЛЬ впервые была отобрана специалистами EL-Комитета в 2024 году в Ставрополе, а результаты ее испытаний подтвердили полное соответствие требованиям национальных стандартов. Аудит производственных мощностей завода подтвердил наличие у него современного производственного оборудования и эффективной системы контроля качества выпускаемой продукции. Ключевым приоритетом деятельности завода является обеспечение высокого качества и безопасности производимой продукции, развитие потенциала каждого сотрудника и оправдание доверия клиентов.

Проекты и инициативы EL-Комитета НОПСМ очень заинтересовали руководство ООО «Севкавкабель» и теперь предприятие принимает активное участие в их реализации: предприятие теперь официально является региональным представителем EL-Комитета НОПСМ на Северном Кавказе по вопросам контроля качества кабельно-проводниковой продукции.

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