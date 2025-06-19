На полях ПМЭФ-2025 Игорь Руденя и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Тверской области

19 июн. 2025, 17:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр
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В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, включая укрепление надёжности энергоснабжения, модернизацию электросетевого комплекса и реализацию приоритетных региональных проектов. Особое внимание было уделено подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов.

«Петербургский форум традиционно задаёт вектор для межотраслевого и межведомственного взаимодействия. С Тверской областью мы ведем конструктивный и содержательный диалог, направленный на повышение устойчивости сетевой инфраструктуры», — отметил Борис Эбзеев.

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