На полях ПМЭФ-2025 Игорь Руденя и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Тверской области
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева.
Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, включая укрепление надёжности энергоснабжения, модернизацию электросетевого комплекса и реализацию приоритетных региональных проектов. Особое внимание было уделено подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов.
«Петербургский форум традиционно задаёт вектор для межотраслевого и межведомственного взаимодействия. С Тверской областью мы ведем конструктивный и содержательный диалог, направленный на повышение устойчивости сетевой инфраструктуры», — отметил Борис Эбзеев.