ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил декларации о соответствии на кабели систем управления и сигнализации, монтажные кабели и установочные провода

В соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», заводом проведено декларирование и получены декларации о соответствии:

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.48362/25 со сроком действия с 27.05.2025 по 19.05.2030 на «Кабели монтажные бронированные, не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными или медными лужеными жилами, общей или парной скрутки, экранированные или неэкранированные, с броней из стальных оцинкованных проволок, в том числе в исполнении ХЛ, с числом пар от 1 до 37 включительно, числом жил от 1 до 37 включительно, сечением от 0,5 до 2,5 мм2 включительно, на номинальное переменное напряжение до 500 В частоты до 400 Гц: с изоляцией и в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката, марок: МКЭКШв, МККШв; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марок: МКЭКШвнг(А), МККШвнг(А); с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе огнестойкие, марок: МКЭКШвнг(А)-HF, МККШвнг(А)-HF, МКЭКШвнг(А)-FRHF, МККШвнг(А)-FRHF; с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности, в том числе огнестойкие, марок: МКЭКШвнг(А)-LS, МККШвнг(А)-LS, МКЭКШвнг(А)-FRLS, МККШвнг(А)-FRLS».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.48207/25 со сроком действия с 27.05.2025 по 19.05.2030 на «Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, в том числе экранированные, с числом пар жил от 1 до 100 включительно с номинальным диаметром жилы от 0,5 до 1,38мм2 включительно, на номинальное напряжение 250 В переменного тока с частотой до 200кГц, марок: КПЭПнг(А)-HF; КПЭПнг(А)-FRHF; с числом жил или пар жил от 1 до 52 включительно, сечением жил от 0, 35 до 2,5 мм2 включительно, на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой до 200кГц, марок: КГПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-HF, КУГППнг(А)-FRHF; КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-FRHF».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.44897/25 со сроком действия с 27.05.2025 по 26.05.2030 на «Провода с одной токопроводящей медной жилой номинальным сечением от 0,5 до 95,0 мм2 включительно, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в том числе в холодостойком исполнении, марок: ПВ1, ПВ1-ХЛ, повышенной гибкости, марок: ПВ3, ПВ3-ХЛ; с одной токопроводящей медной жилой номинальным сечением от 0,5 до 10,0 мм2 включительно, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в том числе в холодостойком исполнении, особо гибкие, марок: ПВ4, ПВ4-ХЛ, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц».