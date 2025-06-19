Power Max Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это силовой кабель с запасом по мощности нагрузки электросети
19 июн. 2025, 15:45
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Power Max Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это силовой кабель с повышенной прочностью сопротивления изоляции:
- - Надежный и универсальный - электроснабжение от промышленных объектов до частного дома.
- - Легко и быстро монтируется - наличие разрывной нити и маркировки с шагом 1 метр.
- - Безопасный - повышенные характеристики ТПЖ, не поддерживает горение при групповой прокладке.
- - Низкие электропотери - экономия бюджета.
- - Долгий срок службы - более 30 лет.
Смотрите новое видео про Power Max: https://rutube.ru/video/7a26e1ba0ba761a4765c7fb674be58fd/
Power Max – это сила, которой можно доверять!