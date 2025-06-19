Power Max Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это силовой кабель с запасом по мощности нагрузки электросети

19 июн. 2025, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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Power Max Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это силовой кабель с повышенной прочностью сопротивления изоляции:

  • - Надежный и универсальный - электроснабжение от промышленных объектов до частного дома.
  • - Легко и быстро монтируется - наличие разрывной нити и маркировки с шагом 1 метр.
  • - Безопасный - повышенные характеристики ТПЖ, не поддерживает горение при групповой прокладке.
  • - Низкие электропотери - экономия бюджета.
  • - Долгий срок службы - более 30 лет.

Смотрите новое видео про Power Max: https://rutube.ru/video/7a26e1ba0ba761a4765c7fb674be58fd/

Power Max – это сила, которой можно доверять!

 

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.