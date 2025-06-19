Режкабель демонстрирует успехи в развитии промышленного туризма

40 минут назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод показывает впечатляющие результаты в сфере промышленного туризма. За последние два года предприятие организовало 40 профессиональных экскурсий, привлекая более 800 посетителей различного профиля.

Ключевым фактором развития направления стало повышение квалификации сотрудников. Специалисты завода успешно завершили обучение по программе «Открытая промышленность», что позволило значительно улучшить качество экскурсионного обслуживания.

Модернизация экскурсионной программы включает ряд существенных улучшений:

  • разработка дифференцированных программ для различных целевых аудиторий (школьники, студенты, бизнес-группы);
  • оптимизация логистических маршрутов и временных параметров экскурсий;
  • внедрение современных интерактивных форматов представления производственного процесса.

Предприятие продолжает совершенствовать формат ознакомления посетителей с производственными процессами, демонстрируя передовые технологии современной кабельной промышленности. Реализация данных инициатив способствует укреплению позиций завода как открытого производственного комплекса, готового делиться опытом и показывать достижения отрасли.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые