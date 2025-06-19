Системный оператор и «Росатом» объединяют усилия в области цифровизации электроэнергетики

На площадке Петербургского международного экономического форума Системный оператор и АО «Росатом Автоматизированные системы управления» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и кооперации в области инновационных решений для цифровой энергетики.

Подписи под документом в присутствии министра энергетики РФ Сергея Цивилева поставили Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

Соглашение предусматривает объединение компетенций и экспертных ресурсов Системного оператора и «Росатома». Документ закрепляет партнерство в разработке и внедрении инновационных решений для управления и автоматизации энергообъектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета и повышение надёжности российской энергосистемы.

Сотрудничество включает обмен информацией о технических требованиях, текущих и перспективных наработках, серийных продуктах, разработке или изменении стандартов организаций. Стороны намерены согласовывать инициативы в нормативно-правовой деятельности для достижения целей национального развития, диверсификации и обеспечения технологического лидерства России.

Документ предполагает информационный обмен и взаимное содействие в разработке проектов и программ, создание рабочих групп и координационных советов для рассмотрения и согласования разработки и внедрения решений, дорожные карты по основным направлениям взаимодействия.

«Внедрение отечественных цифровых решений – один из стратегических приоритетов в сфере обеспечения надежности энергосистемы страны. Сотрудничество с разработчиками, входящими в госкорпорацию «Росатом», позволяет создавать современные системы управления, соответствующие самым высоким стандартам надёжности и эффективности», – подчеркнул председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Компании уже сотрудничают в сфере цифровизации. Первым результатом стал проект по внедрению разработанной «РАСУ» цифровой платформы SCADA-R в составе системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности. Платформа обеспечивает управление более чем 40 электростанциями через комплекс специализированных модулей. В нее интегрированы сотни экранных форм и тысячи формул дорасчетов, что позволяет максимально автоматизировать управление режимами энергосистем в реальном времени

«Мы рады возможности применить свою собственную разработку в рамках решения глобальной задачи – обеспечения устойчивости работы энергосистем и достижения технологического суверенитета России. Для этого отдельные программные модули были разработаны специально для технологических процессов, происходящих в ЕЭС, причем сохранен и весь ключевой функционал платформы, инновационное резервирование и событийное управление, интегрирован функционал обучения операторов», – отметил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

АО «РАСУ» — управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом». В дивизион входят предприятия, компании и подразделения, создающие системы управления, неразрушающего контроля, инновационную электро- и преобразовательную технику, специализированные цифровые решения для промышленности. «РАСУ» является отраслевым интегратором в области автоматизированных систем управления технологическими процессами и электротехнического оборудования.

АО «СО ЕЭС» – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных энергосистемах. В процессе своей деятельности компания решает три основные группы задач: управление технологическими режимами энергообъектов в реальном времени, обеспечение перспективного развития энергосистемы страны и обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности. Цифровизация деятельности Системного оператора осуществляется с момента его образования. На сегодняшний день вся деятельность компании ведется на основе передовых технологий управления энергосистемами и информационных технологий.