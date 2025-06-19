В Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности потребителей

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья - жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий - это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры - это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона», - отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Подмосковья.

С начала текущего года энергетики завершили работы на 158 объектах энергетики в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. По состоянию на начало июня общий процент выполнения программы составляет 51,91%.

В рамках программы за пять месяцев с начала года специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели капитальный ремонт почти 170 километров линий электропередачи и работы по строительству и завершили реконструкции 226,5 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также энергетики провели капремонт и замену оборудования в 67 трансформаторных подстанциях и работы по строительству и реконструкции 93 ТП и РП. На 6,4% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работ запланирован на летние месяцы.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача компаний – повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

Программа повышения надежности электроснабжения реализуется с 2021 года. В 2024 году в программу были включены объекты из 33 округов Подмосковья. В 2025 году предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения уже в 35 округах Московской области.