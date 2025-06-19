Александр Новак: Сотрудничество между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума провёл встречу с Министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Речь шла о создании газового хаба, условиях поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок, строительстве АЭС «Аккую».

«Сотрудничество между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. Во многом это обусловлено принципиальной суверенной линией, которую Турция проводит под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На фоне турбулентной ситуации в регионе и в мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Локомотивом экономики Турции является промышленность, которая не может развиваться без стабильных поставок энергоресурсов, производства электроэнергии. Россия была и остаётся надёжным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок», – сказал Александр Новак.

Вице-премьер пригласил Алпарслана Байрактара и турецкую делегацию принять участие в ежегодном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдёт с 15 по 17 октября в Москве.