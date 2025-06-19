Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационную аппаратуру на магистральных подстанциях Челябинской области

11 минут назад
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Источник:
ПАО Россети
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Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала отремонтируют около 20 выключателей на шести питающих центрах в Челябинской области. Работы позволят обеспечить высокую надежность электроснабжения Южного Урала, в том числе крупных предприятий.

Энергетики полностью разбирают устройства, проводят замену изношенных и поврежденных узлов – контактов, уплотнений и других деталей.

Уже обновлены три агрегата на трех магистральных подстанциях 500 кВ.

Выключатели относятся к важным элементам коммутационного оборудования подстанций. Они служат для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. Своевременный ремонт позволяет поддерживать устройства в исправном состоянии и избежать технологических нарушений.

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