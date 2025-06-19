Глава Автодора и врио губернатора Ростовской области обсудили развитие дорожной сети региона

На полях Петербургского экономического форума председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.



Как отметил Вячеслав Петушенко, по территории Ростовской области проходит порядка 390 км федеральной трассы М-4 «Дон», которая является главной транспортной артерией на юг.



В этом году Госкомпания «Автодор» приступила к реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области с 933 по 1024 км. Этот участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, города Каменск-Шахтинский и города Шахты Ростовской области. В ходе реконструкции строителям предстоит расширить более 90 км дороги М-4 «Дон» до шести полос, а также возвести новые транспортные развязки и реконструировать существующие.



Особое внимание уделили организации движения транспорта на время реконструкции: в этот период будет обеспечено необходимое количество полос движения в каждом направлении, чтобы обеспечить свободный проезд для автомобилистов. Здесь сначала строятся дополнительные полосы, на которые затем переводится движение, после чего реконструируется старый участок. Глава Автодора подчеркнул, тот процесс находится под постоянным контролем.



Благодаря проведению реконструкции через Ростовскую область пройдет шестиполосная скоростная автомобильная дорога, спроектированная под современные нагрузки, без светофоров и перекрёстков, что значительно повысит безопасность движения и пропускную способность трассы.