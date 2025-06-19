«Росатом» станет резидентом Электротехнического кластера Курской области

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано стратегическое соглашение о вступлении госкорпорации «Росатом» в Электротехнический кластер Курской области.

Документ, подписанный АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (дивизион «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом»), АО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) и правительством Курской области, закладывает основу для масштабного сотрудничества в сфере разработки и производства высокотехнологичного электротехнического оборудования.

Соглашение предусматривает, что «Росатом» выступит резидентом кластера, объединив усилия с региональными промышленными и научными организациями для обеспечения технологического суверенитета страны. Основной фокус будет направлен на восстановление полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по всей цепочке «Заказчик – наука – разработчик – производитель – регулятор» и расширение производства критически важной продукции для отраслей промышленности.

Особое внимание будет уделено организации Центра компетенций, который займется разработкой передовых решений в области силового оборудования, электротехнических продуктов для критической инфраструктуры, автоматизированных систем управления и решений для альтернативной энергетики. Дополнительными приоритетами деятельности Центра станут разработка отраслевых стандартов, создание новых рабочих мест и коммерциализация инновационных разработок.

Андрей Бутко, генеральный директор АО «РАСУ»:

«Участие «Росатома» в развитии электротехнического кластера Курской области — это значимый вклад в технологическую независимость России. Наш дивизион обладает уникальными компетенциями в электротехнике и автоматизированных системах управления, и мы готовы масштабировать их вместе с партнерами. Совместные проекты позволят не только закрыть ключевые потребности промышленности, но и вывести на рынок прорывные решения, включая продукты с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий».

Андрей Канунников, председатель совета директоров ГК КЭАЗ:

«Группа компаний КЭАЗ как якорный резидент Электротехнического кластера Курской области рада укреплению сотрудничества с госкорпорацией “Росатом”. Стратегическая отраслевая кооперация позволит нам открыть новые горизонты в обеспечении технологического суверенитета и создании надежных электротехнических решений для атомной промышленности. Вместе мы сможем усилить научно-техническую базу, расширить линейку инновационных продуктов и решений, обеспечивающих безопасность и надежность стратегически важных отраслей, а также укрепить позиции Курской области как центра промышленных инноваций».

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области:

«Подписание соглашения — важный шаг для экономики Курской области. Участие такой корпорации, как «Росатом», в развитии электротехнического кластера создаст новые высокотехнологичные рабочие места и придаст импульс промышленному потенциалу региона. Мы со своей стороны обеспечим все необходимые условия для успешной реализации совместных проектов».

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») – управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом», объединяющего предприятия, компании и подразделения, создающие системы управления, неразрушающего контроля, инновационную электро- и преобразовательную технику, специализированные цифровые решения для промышленности. АО «РАСУ» консолидирует многолетний опыт атомной отрасли в области обеспечения безопасности технологических процессов, является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение» и принимает участие в реализации глобальных энергетических проектов в Азии, Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Электротехнический кластер Курской области образован приказом Минпромторга России в 2024 году на территории промтехнопарка «СОЮЗ» с целью разработки опережающих решений и технологий в отрасли. Кластер объединяет научное сообщество, ведущие вузы страны, производителей и крупнейших потребителей. В рамках него вместе с ЛЭТИ реализуется федеральный проект «Передовые инженерные школы», ведутся научные исследования и разработки с МЭИ, МИФИ и ЮЗГУ.

Цель создания кластера - объединить компетенции для ускорения разработки и локализации критически важных для формирования импортонезависимости и технологического суверенитета страны электротехнических решений. В состав кластера вошли ведущие предприятия электротехнической отрасли, среди которых АО «КЭАЗ», ООО «Центр Энергии», АО «ЭЛАТ-Инструмент», ООО «КЗКМ», ООО «ПриборКомплект».

Кластер включен в перечень ключевых инвестиционных проектов, существенно влияющих на социально-экономическое развитие Курской области, а предприятия, вошедшие в состав кластера, обладают высоким уровнем компетенций в разработке и имеют высокий уровень вертикальной интеграции от производства сырья, заготовок, деталей, электронных компонентов до готовых изделий. Инфраструктура предприятий включает в себя развитые производственные мощности, испытательные лаборатории и центры разработок, а производимая продукция широко применяется на стратегически важных объектах страны и в различных отраслях экономики.