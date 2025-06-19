«Россети Центр» и МЭИ объединяют усилия для подготовки кадров и научных исследований в электроэнергетике

На полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев и ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ закрепляет стратегическое партнёрство сторон в сфере образования, научных исследований и кадровой подготовки для электроэнергетического комплекса России.

Стороны рассматривают подписание соглашения как важный шаг для получения синергетического эффекта от научных исследований, образования и практики. Это будет способствовать устойчивому развитию электроэнергетики и укреплению технологического суверенитета страны.

«НИУ «МЭИ» — признанный центр компетенций в российской энергетике. Совместная работа с университетом позволит нам готовить специалистов нового поколения и вместе создавать научные решения, необходимые для опережающего развития отрасли», — отметил Борис Эбзеев.