«Россети» готовы консолидировать электросетевые активы в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии главы Группы «Россети» Андрея Рюмина подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по консолидации активов.

«Развитие электросетевого комплекса крайне значимо для нашего региона. Важно, что «Россети Северо-Запад» готовы вкладываться в Мурманскую область. Это необходимо для повышения надежности сетей, подключения новых объектов. От него зависит как развитие промышленных предприятий, так и комфорт наших северян, в том числе тех, кто строит «Свой дом в Арктике» и осваивает «Гектар Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Компании Группы «Россети» получили статус системообразующих территориальных сетевых организаций во всех субъектах РФ, где представлены в распределительном комплексе. Нам важно, когда руководство регионов активно взаимодействует по всему перечню вопросов, связанных с выстраиванием эффективной работы нового института. В том числе, это касается консолидации активов. Для полноценной реализации этого функционала нужны значительные изменения в регуляторных расчетах», – отметил Андрей Рюмин.

Также Андрей Чибис и Андрей Рюмин провели рабочую встречу, где обсудили текущие результаты работы по консолидации сетей, а также решение других приоритетных задач, электроснабжение арктических проектов, транспортных и туристических объектов. Было отмечено, что в 2025 году Группа «Россети» планирует направить на модернизацию и развитие электросетей региона более 7,5 млрд рублей. Кроме того, рассматривались перспективные планы, включая строительство магистральной подстанции 330 кВ «Арктика», реконструкцию системообразующих энергообъектов.