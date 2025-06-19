«Россети» и «Автодор» объединят усилия для развития придорожной инфраструктуры

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Председатель Правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам электроснабжения объектов сервиса на территориях многофункциональных зон (МФЗ).

«Россети» участвуют во многих проектах развития автомагистралей, реконструируя сети в районах их прохождения, обеспечивая технологическое присоединение новых придорожных объектов. Подписанное соглашение позволит сократить сроки создания транспортной инфраструктуры и обеспечить автомобилистов современным сервисом в границах многофункциональных зон», – сказал Андрей Рюмин.

«Качественные скоростные дороги обеспечивают развитие туризма в регионах и рост их экономик в целом. Но чтобы извлечь максимум из возможностей, которые дает транспортная инфраструктура, необходимо создать комфортную пользовательскую среду. Для этого «Автодор» развивает сеть многофункциональных зон дорожного сервиса. Это целый комплекс услуг для водителей и пассажиров. Подписанное соглашение позволит повысить эффективность этой работы», – подчеркнул Вячеслав Петушенко.

Создание МФЗ отвечает задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство», а также реализации проекта «Электромобиль и водородный автомобиль». Кроме того, совместная работа будет способствовать скорейшему исполнению указаний и поручений Президента РФ и Правительства РФ, касающихся обеспечения одновременного ввода автомагистралей и объектов дорожного сервиса в границах МФЗ.

Каждый такой объект имеет значительный потенциал дальнейшего развития. Территории от 5 гектаров до более чем 30 гектаров могут вместить множество объектов сервиса. При этом МФЗ ориентированы на обслуживание не только водителей и пассажиров, но и локальных сообществ на удаленных территориях, где ввиду малой плотности населения сложно развиваться качественным сервисам.