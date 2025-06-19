В Боровичах откроют производство беспилотников и промышленных нитей

В Новгородской области ООО «Герон» планирует наладить производство нити по ГОСТ из модакрила и арамида, используемой в сфере промышленной безопасности, а также сборку беспилотных летательных аппаратов и намотку оптоволоконных катушек.

Сегодня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума, соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание производства товаров промышленного назначения и беспилотных авиационных платформ, подписали временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор ООО «Герон» Владимир Христюк.

«Организация высокотехнологичного производства – это важный шаг для Новгородской области. Благодаря статусу резидента, инвестор сможет воспользоваться налоговыми льготами. Реализация этого проекта в нашем регионе особенно актуальна, учитывая действующий экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем», – отметил Александр Дронов.

Компания «Герон» приобрела производственную площадку в регионе в ноябре 2024 года и уже провела значительную работу по подготовке помещений и территории к эксплуатации. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 230 миллионов рублей. Реализация проекта намечена на 2026 год.

«Передовые технологии, предлагаемые нашей компанией, в том числе не имеющий аналогов в мире стратосферный беспилотник «Хищник», позволяют выполнить задачи, поставленные Президентом России в части развития новых вооружений и беспилотных авиационных систем в целом», – сказал Владимир Христюк.

По информации пресс-центра правительства Новгородской области.