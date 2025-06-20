3,5 млрд рублей вложат в строительство промышленной недвижимости для бизнеса в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «Совком Индастриал» подписали соглашение о строительстве объектов в формате «Лайт Индастриал» на ПМЭФ-2025. Со стороны региона соглашение подписано заместителем председателя правительства — министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, со стороны компании — председателем правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрием Гусевым.

«В рамках подписанного соглашения компания «Совком Индастриал» построит 43 тысячи кв.м недвижимости в формате «Лайт Индастриал» на территории государственных индустриальных парков «Титан» и «Ключ». Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 500 рабочих мест для жителей региона», — сообщила Екатерина Зиновьева.

По словам Дмитрия Гусева, запуск проекта, который будет реализован в Дмитровском и Ленинском городских округах, запланирован на 2027 год.

Для реализации проекта компании были предоставлены земельные участки в аренду площадью 100 тыс. кв.м.

Формат «Лайт индастриал» представляет собой промышленные боксы, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, что позволяет сократить средний срок запуска нового производственного предприятия с 1,5–2 лет до 6 месяцев.