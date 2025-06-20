Адаптеры кнопки и модульные заглушки — профессиональное решение для монтажа электрощита

Представляем новинки для профессиональной сборки электрощита.

Модульные заглушки на 6 модулей предотвращают попадание внутрь распределительных щитов посторонних предметов и ограничивают прикосновение к токоведущим частям оборудования.

Преимущества модульных заглушек

Защита от попадания пыли и посторонних предметов внутрь корпуса — для стабильной работы оборудования.

Повышенная безопасность: предотвращают доступ к токоведущим частям электрощита.

Универсальность: подходят для металлических и пластиковых корпусов.

Модули легко выламываются, что повышает скорость и комфорт монтажа.

Создают завершенный и эстетичный внешний вид щита.

Адаптеры для установки кнопки на DIN -рейку предназначены для установки устройств оперативного управления и индикации в распределительные щиты.

Преимущества адаптеров для кнопок