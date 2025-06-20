Адаптеры кнопки и модульные заглушки — профессиональное решение для монтажа электрощита

5 часов назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Представляем новинки для профессиональной сборки электрощита.

 Модульные заглушки на 6 модулей предотвращают попадание внутрь распределительных щитов посторонних предметов и ограничивают прикосновение к токоведущим частям оборудования.

Преимущества модульных заглушек

  • Защита от попадания пыли и посторонних предметов внутрь корпуса — для стабильной работы оборудования.
  • Повышенная безопасность: предотвращают доступ к токоведущим частям электрощита.
  • Универсальность: подходят для металлических и пластиковых корпусов.
  • Модули легко выламываются, что повышает скорость и комфорт монтажа.
  • Создают завершенный и эстетичный внешний вид щита.

Адаптеры для установки кнопки на DIN-рейку предназначены для установки устройств оперативного управления и индикации в распределительные щиты.

Преимущества адаптеров для кнопок

  • Совместимы со светосигнальной арматурой, кнопками и переключателями.
  • Удобный монтаж: возможность крепления на DIN-рейку и на монтажную панель.
  • Прочные материалы: адаптеры выдерживают многократный монтаж/демонтаж.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.