Адаптеры кнопки и модульные заглушки — профессиональное решение для монтажа электрощита
5 часов назад
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Представляем новинки для профессиональной сборки электрощита.
Модульные заглушки на 6 модулей предотвращают попадание внутрь распределительных щитов посторонних предметов и ограничивают прикосновение к токоведущим частям оборудования.
Преимущества модульных заглушек
- Защита от попадания пыли и посторонних предметов внутрь корпуса — для стабильной работы оборудования.
- Повышенная безопасность: предотвращают доступ к токоведущим частям электрощита.
- Универсальность: подходят для металлических и пластиковых корпусов.
- Модули легко выламываются, что повышает скорость и комфорт монтажа.
- Создают завершенный и эстетичный внешний вид щита.
Адаптеры для установки кнопки на DIN-рейку предназначены для установки устройств оперативного управления и индикации в распределительные щиты.
Преимущества адаптеров для кнопок
- Совместимы со светосигнальной арматурой, кнопками и переключателями.
- Удобный монтаж: возможность крепления на DIN-рейку и на монтажную панель.
- Прочные материалы: адаптеры выдерживают многократный монтаж/демонтаж.