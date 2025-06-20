Энергетики построили две линии электропередачи для подключения новых абонентов в г.о. Кашира

В середине июня специалисты «Мособлэнерго» провели работы по монтажу двух воздушных линий электропередачи для подключения к электроснабжению новых абонентов в г.о. Кашира.

В д. Корыстово энергетики построили воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции КТП-404. Для новой линии протяженностью 70 метров были установлены три железобетонных опоры.

На ул. Клубной в Кашире от трансформаторной подстанции ТП-116 была смонтирована воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью 105 метров. Новые линии были построены с использованием самонесущего изолированного провода СИП, имеющего высокую механическую прочность, больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП.

Работы были проведены сотрудниками Каширского производственного отделения Коломенского филиала компании в рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании и обеспечили условия для подключения новых абонентов по запрашиваемой мощности электроснабжения в 15 кВ.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.