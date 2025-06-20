Энергоблок № 2 Кольской АЭС выведен из резерва

20 июня в 11:01 на втором энергоблоке Кольской АЭС включен в сеть турбогенератор № 4. С 23 мая блок находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 800 МВт. Энергоблок № 3 - в планово-предупредительном ремонте.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.