Компания BASEC инвестирует в дальнейшее оснащение лаборатории для проведения испытаний
Плюс
3 часа назад
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BASEC Group (BASEC) — независимый аккредитованный орган по сертификации электрических кабелей по всему миру, который предоставляет услуги по тестированию и сертификации кабелей для различных отраслей, включая энергетику и аэрокосмическую промышленность. Головной офис компании BASEC находится в г. Милтон-Кейнсе (Milton Keynes) в Великобритании, а современная лаборатория — в Дуба...
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