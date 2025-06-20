Компания BASEC инвестирует в дальнейшее оснащение лаборатории для проведения испытаний

Плюс
3 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

BASEC Group (BASEC) — независимый аккредитованный орган по сертификации электрических кабелей по всему миру, который предоставляет услуги по тестированию и сертификации кабелей для различных отраслей, включая энергетику и аэрокосмическую промышленность. Головной офис компании BASEC находится в г. Милтон-Кейнсе (Milton Keynes) в Великобритании, а современная лаборатория — в Дуба

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