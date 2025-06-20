Светотехника FEREKS — яркий свет для звезд тенниса

Светотехника FEREKS светит спортсменам в Казани: на территории Академии тенниса в столице Татарстана установлено 843 светильника. Они обеспечивают равномерное и качественное освещение для тренировок и соревнований.

Казанская академия тенниса — это один из крупнейших современных теннисных комплексов Европы. Предназначен для бадминтона и тенниса, но может использоваться и как универсальное спортивное сооружение. На территории Академии расположены 8 закрытых, 27 открытых и 6 пляжных кортов.

Уровень освещенности в Академии соответствует требованиям Международной федерации тенниса, предъявляемым к проведению спортивных мероприятий любого уровня.

В спортивном комплексе используются несколько видов светильников: FFL-sport разных модификаций подходят для ТВ-трансляций, FHB не создают нагрузку на мачту, FFL — для теннисных кортов с резиновым покрытием, LFL-sport освещают шоу-корты, ДПП используются для равномерной засветки Центра бадминтона. Уровень освещенности на кортах составляет от 500 до 1000 лк.