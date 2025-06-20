Трансграничное HVDC-соединение Greenlink между Великобританией и Ирландией пропускной способностью 500 МВт введено в коммерческую эксплуатацию

Консорциум компаний Sumitomo Electric Industries и Siemens Energy объявили об успешном завершении опытной эксплуатации HVDC-соединения Greenlink и передаче соединения в оперативное управление компании Greenlink Interconnector Limited для коммерческой эксплуатации.

Подводно-подземное HVDC-соединение 500 МВт соединяет ПС Great Island в графстве Уэксфорд (Ирландия) с ПС Pembroke в Пемброкшире (Уэльс). По соединению электроэнергия может передаваться в любом направлении в зависимости от текущего спроса и предложения, что повышает надежность и гибкость электроснабжения потребителей в каждой из стран.

Строительство Greenlink началось в январе 2022 г. опытная эксплуатация – в феврале 2025 г. В рамках проекта Siemens Energy построила две HVDC ППС, а Sumitomo Electric поставила HVDC кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабельная сеть Greenlink включает 24 км наземных КЛ в Ирландии и 6 км в Уэльсе, а также 160 км подводных КЛ, проложенных через Ирландское море.

Ожидается, что Greenlink будет способствовать укреплению энергетической безопасности, интеграции энергоресурсов на базе ВИЭ и стабилизации оптовых цен на электроэнергию в обеих странах.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy http://www.smart-energy.com