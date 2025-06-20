Программа наставничества на Заводе «ТАТКАБЕЛЬ»: эффективная интеграция новых специалистов

Быстрая адаптация и погружение в производственные процессы на предприятии ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» обеспечиваются благодаря специально разработанной программе наставничества. Опытные работники завода делятся знаниями и практическими умениями с новыми сотрудниками, помогая им оперативно освоить специфику своей профессиональной деятельности.

Во время обучения наставники выявляют сильные стороны подопечных, способствуют раскрытию потенциала каждого сотрудника и повышают уровень их вовлеченности в рабочий процесс. Такими образом, ключевыми участниками программы развития профессионального коллектива становятся непосредственно сами сотрудники предприятия.

На фото Владислав Максимов и Марсель Нуркаев. Оба трудятся на Заводе бронировщиками кабелей.

Владислав – самый молодой и одновременно опытный сотрудник Завода со стажем работы более 5 лет, из которых 3,5 года он является наставником для других специалистов. За это время он обучил больше десяти коллег, многие из них продолжили работать на предприятии, повысив свой разряд. Сегодня Владислав имеет пятый разряд, является «первым номером», запускающим на линии, и наставником для Марселя – он устроился на Завод в марте этого года. По оценкам наставника, к концу лета Марсель будет готов пройти комиссию на повышение разряда.

«Впечатления о самой работе, как и о Заводе в целом, только положительные. Отношения, что в коллективе, что со стороны руководства на высоте. Помощь друг другу на первом месте. Атмосфера внутри коллектива легкая, все на «одной волне», так что, думаю любой человек, устроившись на работу на этот Завод, спокойно вольётся в коллектив благодаря такой программе наставничества. Ни разу не пожалел, что устроился на работу в Таткабель», - делится впечатлениями Марсель Нуркаев.

Наставник на ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» назначается новому сотруднику на испытательном сроке. При этом работа наставника дополнительно финансируется.

«Предприятия, вкладывающие в развитие кадров, выигрывают по эффективности и скорости роста. HR стратегия 2025 года - удержание персонала, создание мощного кадрового резерва для внутреннего найма и развития надежной и сильной команды! Программа наставничества — это, по сути, формирование первого впечатления от работы на предприятии у новых специалистов, выстраивание профессиональных взаимоотношений, базирующихся на доверии и уважении. Наставник помогает избежать типовых ошибок, которые испытал на личном опыте, преодолеть психологические трудности адаптации на новом месте. Благодаря действию программы повышается вероятность того, что после прохождения испытательного срока специалист примет решение продолжить трудовой путь на Заводе, а его труд будет максимально производительным», - комментирует руководитель службы персонала ООО «ЭКМ Холдинг» Ксения Миронова.

Программа наставничества в ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» стала одним из первых направлений, которое получило свое развитие в рамках корпоративной политики, принятой в ООО «ЭКМ Холдинг».