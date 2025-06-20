«Росатом» и правительство Нижегородской области будут развивать электромобильность в регионе

20 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Топливный дивизион «Росатома» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о развитии электромобильности на территории региона.

Документ подписали: со стороны АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») директор бизнес-направления «Электромобильность» Александр Бухвалов, со стороны Нижегородскогой области – заместитель губернатора Егор Поляков.

Стороны планируют проработать вопросы улучшения инвестиционного климата и повышения деловой активности в области с целью привлечения инвестиций в реализацию проектов по развитию электротранспорта, а также расширения электрозарядной инфраструктуры. В частности, запланированы мероприятия, направленные на стимулирование увеличения доли использования электрического автомобильного транспорта в маршрутном пассажирском транспорте, таксомоторных парках, организациях каршеринга и службах доставки грузов, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области и развитие электрозарядной инфраструктуры.

«Электромобильность – это не просто направление с высоким потенциалом, а полноценная отрасль, которую “Росатом” формирует в России на основе собственных технологических решений. Мы последовательно выстраиваем всю необходимую производственную цепочку: от добычи сырья и выпуска компонентов до создания современных решений для эксплуатации электротранспорта. В фокусе – разработка и производство батарей, тяговых электроприводов, элементов силовой электроники, а также расширение сети зарядных станций по всей стране. При этом особое внимание уделяется практическому взаимодействию с регионами и комплексному подходу к развитию электромобильности», – сказал Александр Бухвалов.

«Развивать электромобильность в целом и электрозарядную инфраструктуру в частности – крайне важно, если регион хочет быть современным, экологичным и удобным для жителей. Нижегородская область традиционно входит в число лидеров в России по количеству быстрых зарядных станций для электромобилей, которые есть не только в Нижнем, но и в других городах региона. Уверен, что возможности “Росатома” придадут этой работе еще больший импульс», – отметил, со своей стороны, Егор Поляков.

Электродвижение – новое перспективное бизнес-направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса выступает Топливный дивизион (управляющая компания - АО «ТВЭЛ»). Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, госкорпорация ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60 % всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из сплавов редкоземельных металлов (включая РЗМ-сырье), микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, госкорпорация намерена внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.

Сотрудничество «Росатома» с регионами в области электромобильности основано на комплексном подходе, который включает шаги по внедрению электротранспорта, в том числе пассажирского, и развитию электрозарядной инфраструктуры для стимулирования перехода на электромобили.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из важнейших событий в экономическом пространстве СНГ. Оператором мероприятия является фонд «Росконгресс», форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям. В 2024 году в форуме приняли участие более 21800 человек из 139 стран, а сумма подписанных соглашений превысила 6,49 трлн рублей. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа насчитывает более 150 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссии и деловые завтраки. Страной-гостем форума в этом году стало королевство Бахрейн.

Крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.