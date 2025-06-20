«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 15 тысяч новых потребителей

С начала 2025 года компания «Россети Кубань» увеличила мощность и присоединила к сетям 15 тыс. потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная выданная мощность превысила 315 МВт.

Большинство новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения компания построила и реконструировала трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Особое внимание уделяется подключению социально значимых объектов, построенных в рамках национальных и региональных проектов. Например, энергетики присоединили к сетям компании фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Долгогусевском Белореченского района Краснодарского края, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс в Тахтамукайском и Северском районах, здания амбулаторий в Динском районе.

Электроэнергией также были обеспечены объекты агропромышленного комплекса: электроустановки сельскохозяйственных предприятий в Приморско-Ахтарском, Каневском и Тимашевском районах, а также увеличена мощность и проведена реконструкция трансформаторной подстанции на заводе по выращиванию зерновых культур в станице Привольной.

Кроме того, к сетям компании присоединены учреждения туристической отрасли, связи, жилищного строительства, предприятия малого и среднего бизнеса.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в Группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 94 тыс. км. Управляет 754 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 12 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 82,2 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.