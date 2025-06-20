«Россети Кубань» подготовили к пиковым нагрузкам энергообъекты на юго-западе Кубани

В рамках подготовки к прохождению летнего пика нагрузок специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» провели ремонт и техническое обслуживание более 50 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, а также ремонт подстанционного оборудования. Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей и гостей пригорода Анапы, Геленджика и Новороссийска.

Энергетики провели капитальный ремонт подстанционного оборудования, выполнили техническое обслуживание выключателей, трансформаторов и разъединителей. Обновили диспетчерские наименования и расчистили территорию от древесно-кустарниковой растительности, произвели обрезку крон деревьев для предупреждения технологических нарушений из-за падений веток на провода.

В ходе ремонта высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ специалисты установили более 1,2 тыс. комплектов линейно-сцепной арматуры, заменили свыше 3 тыс. изоляторов на современные стеклянные, расчистили от древесно-кустарниковой растительности свыше 9 га трасс линий электропередачи.

Особое внимание уделено повышению надежности распределительной сети: заменено более 50 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, почти 130 опор, 1,6 тыс. изоляторов, расчищено порядка 10 га вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Отремонтированные энергообъекты обеспечивают электричеством населенные пункты и курортную инфраструктуру на Черноморском побережье Краснодарского края, которые ежегодно принимают туристов из разных уголков страны.