«Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

Соглашение, подписанное на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает взаимодействие в области создания благоприятных условий для экономического развития Санкт-Петербурга, повышения качества обслуживания и надежности электроснабжения потребителей региона.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор, первый вице-президент Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Михаил Лобин.

Основные направления сотрудничества: взаимодействие по вопросам технологического присоединения, переустройства существующих электрических сетей, консолидации электросетевых объектов, а также информационный обмен и проведение совместных консультационно-обучающих мероприятий.

«Повышение доступности технологического присоединения для всех групп потребителей – важнейшее направление деятельности «Россети Ленэнерго». Компания создает условия для роста экономики Санкт-Петербурга, обеспечивая необходимые электрические мощности промышленному сектору, объектам бизнеса. Уверен, что плодотворное взаимодействие с Союзом позволит повысить эффективность этой работы», - отметил Игорь Кузьмин.

«Электроэнергия - ресурс, необходимый для стабильной работы как крупного, так и малого бизнеса. В курсе компании «Россети Ленэнерго» на создание единой электрической сети, соответствующей современным стандартам качества, мы видим большой потенциал для дальнейшего развития петербургской промышленности, возможность сохранить высокий темп роста экономики Санкт-Петербурга», - сказал Михаил Лобин.

Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» (ОО СПП СПБ) создана в 1990 году и является ведущим объединением делового сообщества города. Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга объединяет представителей ассоциаций и фондов,общественных организаций и профессиональных сообществ, крупных промышленных предприятий и холдингов, государственных предприятий и учреждений, компаний среднего и малого бизнеса. Члены Союзаактивно отстаивают позиции бизнес-сообщества, взаимодействуют с государственными и законодательными органами власти региона, представляют общие интересы в экспертных, общественных и профессиональных советах города и страны.