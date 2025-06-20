«Россети Северо-Запад» и Правительство Вологодской области заключили соглашение о стратегическом партнерстве по консолидации электросетевых активов

20 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме документ подписали генеральный директор компании Вячеслав Торсунов и губернатор региона Георгий Филимонов.

В прошлом году «Россети Северо-Запад» были определены системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в регионе. Критерии выбора СТСО утверждены Правительством России.

За последние 2 года «Россети Северо-Запад» консолидировали в Вологодской области 529 километров линий электропередачи и 208 трансформаторных подстанций. В частности, в зону ответственности компании вошли энергообъекты в крупных туристических центрах региона: городах Кириллов и Великий Устюг.

«Консолидация электросетевых активов — важная часть государственной политики развития электросетевого комплекса. Благодаря объединению электросетевой инфраструктуры мы обеспечиваем единые подходы к надежности электроснабжения. Спасибо руководству Вологодской области за совместную конструктивную позицию в этом вопросе», — отметил Вячеслав Торсунов.