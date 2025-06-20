«Россети Юг» предоставили новым потребителям 145 МВт мощности

В период с января по май 2025 года «Россети Юг» исполнили 5,4 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям компании. Суммарный объем присоединенной мощности составил 145 МВт.

Наибольший объем работ по предоставлению дополнительной мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» с начала года исполнил 2,4 тыс. договоров, обеспечив 67 МВт мощности. В Астраханской области почти 2 тыс. заявителей получили около 33 МВт. К электросетям в Волгоградской области подключены 732 потребителя, им предоставлено порядка 40 МВт. В Республике Калмыкия – 366 новых абонентов с выданной мощностью 5,2 МВт.

Среди крупных социально значимых объектов, обеспеченных электроэнергией, районные больницы и дом культуры в Волгоградской области, медицинское учреждение в Астраханской области.

За пять месяцев 2025 года филиалы «Россети Юг» заключили почти 4,9 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью свыше 267 МВт. 98% заявлений приходится на потребителей категории до 150 кВт.

Подать заявку на технологическое присоединение можно онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы задать интересующие вопросы.