«Россети» и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере технологического развития и импортозамещения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о системном взаимодействии для расширения использования продукции, произведенной региональными предприятиями, в электросетевом комплексе России.

В рамках соглашения предполагаются регулярный обмен информацией, организация координационных совещаний, реализация мер по повышению конкурентоспособности воронежской промышленности. Особое внимание будет уделено вопросам качества оборудования и его соответствия требованиям Группы «Россети».

«Подписанное соглашение открывает новые возможности для кооперации с одной из ключевых энергетических компаний страны. Это серьезная поддержка для регионального бизнеса и стимул для создания новых высокотехнологичных производств», – отметил Александр Гусев.

«Воронежская область – один из ведущих промышленных регионов с высоким уровнем инженерных компетенций. Мы рассчитываем, что соглашение станет шагом к расширению присутствия воронежской продукции в проектах Группы «Россети». Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать повышению надежности энергоснабжения и созданию современных технологических решений», – подчеркнул Андрей Рюмин.

В рамках соглашения могут быть разработаны дополнительные дорожные карты и программы, направленные на импортозамещение и укрепление производственной кооперации. Реализация договоренностей будет способствовать экономическому развитию Воронежской области и укреплению технологического суверенитета энергетики.

На полях форума также состоялась рабочая встреча Александра Гусева и Андрея Рюмина, где обсуждалось развитие Воронежской энергосистемы. В 2025 году Группа «Россети» направит на финансирование проектов в регионе более 4,7 млрд рублей. В числе приоритетных задач – модернизация объектов магистральной сети, строительство подстанции 35 кВ «Емань» для нового туристического комплекса под Воронежем и подстанции 110 кВ «Задонская», от которой будут запитаны потребители на севере области.