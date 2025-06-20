Ростех построит новые энергоблоки ТЭС «Ударная» на Кубани

Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт», Администрация Краснодарского края и муниципалитет Крымского района заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве новых энергоблоков в составе ТЭС «Ударная». Реализация проекта позволит создать самую мощную тепловую электростанцию в России, общая мощность которой превысит 1 ГВт. Предусмотренный объем инвестиций составляет около 175 миллиардов рублей в период до 2030 года.

Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Александр Пронин.

«Запущенная в октябре 2024 года Президентом России тепловая электростанция «Ударная» в Крымском районе — долгожданный и необходимый энергообъект для нашего региона. Он позволил сократить энергодефицит, повысить надежность энергоснабжения жителей и гостей края, социальных объектов и промышленных предприятий. Сегодняшними договоренностями мы запускаем в работу инвестиционный проект по расширению ТЭС «Ударной», который позволит наращивать потенциал реального сектора экономики — запускать новые промышленные производства, развивать индустриальные парки, привлекать инвестиции в аграрный сектор, — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Строительство ТЭС «Ударная» было выполнено компанией «Технопромэкспорт». Ввод в эксплуатацию состоялся осенью 2024 года. На текущий момент суммарная мощность трех энергоблоков станции составляет 560 МВт.

Строительство новых генерирующих мощностей в Краснодарском крае обусловлено стремительным экономическим развитием региона, энергопотребление которого из года в год бьет рекорды. Расширение ТЭС «Ударная» является оптимальным решением с точки зрения сроков ввода в эксплуатацию новых генерирующих объектов. Реализация проекта даст необходимый ресурс для планируемых масштабных инвестпроектов, в том числе федерального значения.

«Проект строительства и дальнейшего расширения ТЭС «Ударная» является важнейшим для Краснодарского края и всего Юга страны. Для нашей компании — это большая ответственность. Наши специалисты осуществляют весь комплекс работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования. В результате расширения «Ударная» станет самой большой тепловой электростанцией, построенной в России «с нуля» в постсоветский период. ТЭС также будет самой мощной за всю историю отечественной энергетики. Общая мощность блоков парогазовых установок в составе ТЭС «Ударная» превысит 1 ГВт. Совокупный объем инвестиций в строительство и расширение ТЭС «Ударная» составит более 200 миллиардов рублей», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

ТЭС на Таманском полуострове стала первой, где в составе генерирующего оборудования применена отечественная турбина большой мощности ГТД-110М. Этот агрегат создан Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех) для замены импортного оборудования такого класса и уже производится серийно.

Ввод в эксплуатацию «Ударной» повысил надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края, Республики Крым и внес значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.