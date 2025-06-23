Деловой завтрак НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в деловой программе Rosplast прошел с аншлагом

Ведущий российский компаундер 18 июня стал хедлайнером деловой программы выставки Rosplast. Деловой завтрак на тему «ТЭП на завтрак: секреты «кухни» эластомеров» собрал на пике более 60 слушателей.

На деловом завтраке спикеры вместе с аудиторией обсудили тенденции российского и глобального рынка термоэластопластов, увидели многообразие применения материалов на основе ТЭП в повседневной жизни и немного углубились в технологию. Модераторами мероприятия выступили Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», и Екатерина Смирнова, руководитель отдела развития рынка Торгового дома «Полипластик».

«По данным Data Bridge Market Research, мировой рынок ТЭП растет в среднем на 6,2% в год, по итогам 2024 года он его емкость составила порядка 24 млрд долларов, а к 2032 году прогнозируется рост до 38,5 млрд долларов. Что касается России, то за период 2023-2024 годов отечественный рынок термоэластопластов вырос на 18%», - отметила в начале делового завтрака Екатерина Смирнова.

Также она поделилась информацией, как менялось потребление базовых ТЭП в России по полимерным матрицам в течение двух последних лет и распределением долей рынка термоэластопластов по основным отраслям применения.

Завтрак продолжило выступление Алексея Ткаченко, руководителя направления «Теромоэластопласты» отдела развития рынка Торгового дома «Полипластик». Он рассказал о перечне материалов марки Технотэп, которые ведущий российский компаундер предлагает рынку сегодня. Участники мероприятия убедились, что за один день не менее 40 раз могу встретиться с изделиями, в которых используются термоэластопласты – в линейке Технотэп присутствуют марки для бытового и промышленного применения, электро- и бытовой техники, кабельной отрасли, автомобилестроения.

Завершающим докладом завтрака стало выступление Всеволода Круташова, ведущего инженера-конструктора отдела «Пластиковое производство» службы R&D компании IEK, и Оксаны Прокопчук, ведущего менеджера отдела развития рынка Торгового дома «Полипластик», направление «Термоэластопласты». Эксперты поделились методикой определения показателя адгезии ТЭП к жесткому полимеру при двухкомпонентном литье – она была разработана совместно специалистами IEK и НПП «ПОЛИПЛАСТИК». А также рассказали об основных аспектах, влияющих на адгезию ТЭПов при двухкомпонентном литье и экструзии.

Участники завтрака отметили, что мероприятие помогло им в ненавязчивой форме получить важную информацию о рынке термоэластопластов, новых возможностях ведущего российского компаундера НПП «ПОЛИПАСТИК», а также пополнить багаж прикладных знаний.