Двойные розетки BRITE — привычный формат и узнаваемый стиль
51 минуту назад
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Двойные розетки BRITE в знакомом дизайне уже в продаже! Новинки выполнены в едином стиле с другими электроустановочными изделиями линейки.
Для заказа доступны двойные розетки BRITE в двух вариантах дизайна — выбирайте наиболее подходящее решение для вашего интерьера!
Теперь электроустановочные изделия BRITE — в новой упаковке. ЭУИ в современном оформлении привлекательно смотрятся на витрине и быстро обращают на себя внимание покупателей.
Преимущества двойных розеток BRITE
- Удобный монтаж ускоряет установку изделий.
- Надежный конструктив обеспечивает качественный контакт и безопасную эксплуатацию.
- Узнаваемый стиль — идеальное сочетание с другими изделиями линейки.
Технические характеристики двойных розеток BRITE
- Тип монтажа: скрытый.
- Материал корпуса: термопласт.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Способ крепления: винтами в подрозетник и на распорные лапки.