Двойные розетки BRITE — привычный формат и узнаваемый стиль

Двойные розетки BRITE в знакомом дизайне уже в продаже! Новинки выполнены в едином стиле с другими электроустановочными изделиями линейки.

Для заказа доступны двойные розетки BRITE в двух вариантах дизайна — выбирайте наиболее подходящее решение для вашего интерьера!

Теперь электроустановочные изделия BRITE — в новой упаковке. ЭУИ в современном оформлении привлекательно смотрятся на витрине и быстро обращают на себя внимание покупателей.

Преимущества двойных розеток BRITE

Удобный монтаж ускоряет установку изделий.

Надежный конструктив обеспечивает качественный контакт и безопасную эксплуатацию.

Узнаваемый стиль — идеальное сочетание с другими изделиями линейки.

Технические характеристики двойных розеток BRITE