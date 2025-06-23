Двойные розетки BRITE — привычный формат и узнаваемый стиль

51 минуту назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Двойные розетки BRITE в знакомом дизайне уже в продаже! Новинки выполнены в едином стиле с другими электроустановочными изделиями линейки.

Для заказа доступны двойные розетки BRITE в двух вариантах дизайна — выбирайте наиболее подходящее решение для вашего интерьера!

Теперь электроустановочные изделия BRITE — в новой упаковке. ЭУИ в современном оформлении привлекательно смотрятся на витрине и быстро обращают на себя внимание покупателей.

Преимущества двойных розеток BRITE

  • Удобный монтаж ускоряет установку изделий.
  • Надежный конструктив обеспечивает качественный контакт и безопасную эксплуатацию.
  • Узнаваемый стиль — идеальное сочетание с другими изделиями линейки.

Технические характеристики двойных розеток BRITE

  • Тип монтажа: скрытый.
  • Материал корпуса: термопласт.
  • Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
  • Способ крепления: винтами в подрозетник и на распорные лапки.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.